Dartele Rode Duivels tonen na schrikmomentje geen genade voor IJsland

België – IJsland in een notendop:

Belgen hebben vermijdbaar tegendoelpunt nodig om aan voetballen toe te komen

Het bleek het doelpunt dat de Belgen nodig hadden, want na tien minuten in de verdrukking kwam onze nationale ploeg eindelijk aan voetballen toe. Toen Mertens een vrije trap via de vingertoppen van Kristinsson tegen de paal mikte, was Witsel goed gevolgd om het leer met hangen en wurgen net ver genoeg over de doellijn te duwen. Vijf minuten later was de achterstand helemaal omgebogen toen Batshuayi de rebound na een schot van Witsel in de verste hoek duwde.

Tweede helft neemt alle twijfels weg, RSCA-jonkies spelen zich in de kijker

Wie na de vroege achterstand en het wisselvallige spel in de eerste helft even twijfelde aan de Rode Duivels, werd in de tweede helft meteen van antwoord gediend. Al na vijf minuten spelen bediende assistenkoning De Bruyne Mertens in de zestien. Een kap en trap later was de wedstrijd in feite al gespeeld.



Twintig minuten voor tijd krikte Michy Batshuayi zijn fenomenale statistieken voor de Rode Duivels nog wat verder op. Met een hakbal achter het steunbeen tekende hij voor zijn 18e doelpunt in 30 wedstrijden voor België. De puike assist kwam van de 19-jarige Yari Verschaeren, die wat later ook zijn nog twee jaar jongere Anderlecht-maatje zag schitteren.

Jérémy Doku, die een wisselvallige eerste helft speelde, krikte zijn vertrouwen op met een flitsende actie en zijn eerste doelpunt in dienst van de Rode Duivels. De 5-1 was meteen ook de eindstand. België gaat aan de leiding in zijn groep, want Engeland kwam niet verder dan een 0-0-gelijkspel in Denemarken.