Wilfried Peeters: "Het groen zal niet makkelijk zijn, we focussen op ritzeges"

"Bennett is één van de beste sprinters"

Voor Sam Bennett viel er duidelijk een last van zijn schouders. Dat zag ook Wilfried Peeters. "Hij was toch wel emotioneel na de finish. Het is een jongen die vertrouwen nodig heeft en soms heeft hij geen vertrouwen in zichzelf. Vandaag heeft hij kunnen bewijzen dat we toch 100 procent achter hem staan."

Bennett is opgeschoven in de pikorde en dat was toch even wennen voor de Ier. "Bij Bora-Hansgrohe was hij de derde sprinter en bij ons is hij nummer 1. Dat brengt wel stress met zich mee. Anderzijds, wat hij op de fiets doet, is fenomenaal."

De finale van rit 10 was bijzonder hectisch, maar bij Deceuninck-Quick Step waren ze voorbereid. "We hadden het parcours goed nagekeken en gekeken waar het gevaarlijk was. We hadden ook gekeken waar zijwind stond. We wisten dat het peloton zou terugkomen, maar het was de bedoeling om het peloton onder druk te zetten."

Michael Mørkøv vertolkte een glansrol als perfecte leadout voor Bennett. "Bennett vertrouwt Mørkøv helemaal, hij volgt één persoon en de anderen kruipen bij hem in het wiel. Het verlies tegen Ewan zat een beetje diep, maar hij is een van de beste sprinters."

Bennett pakt ook het groen over van Peter Sagan. Wordt die groene trui nu een doel bij Deceuninck-Quick Step? "Groen zal niet makkelijk zijn, we gaan meer focussen op ritzeges dan op groen. Bennett zal die zware cols wel overleven, maar we moeten kijken of hij tussendoor ook punten kan pakken. Het zal tot de laatste dag spannend zijn voor het groen."