Elise Mertens: "Titelfavoriet? Zover zou ik niet durven te gaan"

Op de Australian Open stond Elise Mertens in 2018 al eens in de halve finales. Bij winst tegen Viktoria Azarenka kan ze dat woensdagnacht (de match begint om 1u onze tijd) overdoen op de US Open.

"Het betekent veel voor mij dat ik opnieuw in de kwartfinales sta", zegt Mertens, die wel op haar hoede is voor Azarenka.

"Ze heeft het toernooi van Cincinnati gewonnen en is in vorm. Azarenka is een complete speelster die altijd naar oplossingen zoekt, het spel goed leest en veel ervaring heeft. Het wordt niet makkelijk om haar te verslaan."

Mertens, die vorig jaar strandde in de kwartfinales in New York, verloor dit jaar nog geen set op Flushing Meadows. Bovendien is ze de WTA-speelster met die meeste zeges dit jaar. Maakt dat van onze landgenote de favoriete voor de titel?

"Zover zou ik niet durven te gaan", klinkt het. "Er zijn nog andere kanshebbers. Niemand staat per toeval in de kwartfinales. Ik probeer te focussen op mijn spel en mezelf niet te veel druk op te leggen."

"Ik heb wel veel vertrouwen, want ik sta in de tweede week van een Grand Slam en ik heb net een grote naam geklopt. Maar er zijn nog 3 matchen te spelen. Dat is veel en niet veel. Fysiek voel ik me goed. Ik hoop dat ik mijn niveau van tegen Kenin opnieuw kan tonen."