Thibaut Pinot houdt geen breuken over aan val in eerste rit

Pinot moest zaterdag al vroeg lossen in de eerste Pyreneeënrit en verloor uiteindelijk 18 minuten. De Fransman ondervond te veel pijn, als gevolg van zijn val in de eerste rit in Nice. Toen raakte hij betrokken bij een massale val op 3 kilometer van de finish.

De Franse klimmer had na de Dauphiné bovendien al last van zijn rug en ook die speelde dit weekend op. Zondag verloor hij nog eens 10 minuten. De Franse Tourhoop mag zijn klassementsambities dus opbergen, in de stand volgt hij nu al op bijna een halfuur van Primoz Roglic.

Op de rustdag liet Pinot zich onderzoeken en dat leverde toch wat goed nieuws op: hij heeft geen breuken overgehouden aan zijn val in de eerste rit. Er zijn wel bloeduitstortingen vastgesteld en een ontsteking van het sacrum.