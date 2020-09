Rustdag staat in het teken van coronatesten: "Het wordt een nerveus gedoe"

"Normaal maken we zondagavond de afspraken: wie geeft waar een persconferentie en in welke hotels gaan we langs? Maar dat is nu allemaal weggevallen", schetst Carl Berteele, een van onze mannen op de motor in deze Tour.

"De meeste ploegen organiseren vandaag een videomoment. Je moet de persman dan contacteren en dan krijg je een link waarop je kunt inbellen."

"Voor het eerst in 28 jaar heb ik een rustdag zonder afspraken met renners of ploegen. Maar je zit wel voortdurend met dezelfde vraag: vertrekken we morgen met alle renners? Het is hinken op twee gedachten."

"Gisteren werden de stafleden getest, vandaag de renners. Normaal zou dat rond het middaguur afgelopen moet zijn, waardoor iedereen rond 17u toch de resultaten zou moeten kennen."

"Maar de Tourdirectie zal pas dinsdagochtend communiceren. Dat doet men om bij een positieve test nog een tweede test te kunnen uitvoeren, om een vals positief geval uit te sluiten. Er is dus ruimte gemaakt voor een extra test."