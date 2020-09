Confrontatie tussen De Bruyne en makelaar De Koster bij federale politie

Patrick De Koster werd eind augustus opgepakt en aangehouden op verdenking van witwassen, gebruik van valse stukken en valsheid in geschrifte in een onderzoek door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC).

Kevin De Bruyne had in 2019 een klacht ingediend omdat zijn makelaar onterecht commissies zou hebben opgestreken toen de Rode Duivel bij het Duitse Wolfsburg speelde, in 2014 en 2015.

De Koster ontkent alle aantijgingen, maar de Brusselse raadkamer ging niet in op de vraag tot vrijlating. De makelaar blijft dus voorlopig in de gevangenis van Sint-Gillis.

Vanmorgen regelde de federale politie in Brussel een confrontatie tussen De Bruyne en De Koster. De Rode Duivel werd nadien nog verhoord door de onderzoeksrechter.