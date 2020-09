Broer en zus Peters kajakken concurrentie naar huis op BK

In wedstrijdbaan Hazewinkel in Willebroek stond er geen maat op de 23-jarige Artuur Peters. In de K1 (eenpersoonskajak) was hij op de 200, 500 en 1.000 meter zijn ploegmaat bij de nationale ploeg, Bram Sikkens, te snel af.

Ook de in de K2 pakte hij 3 titels. Met Baud Kums veroverde hij goud op de 200 en 500 meter, met Tom Verduyckt triomfeerde hij op de 1.000 meter. Hij vervolledigde zijn zegetocht nog op de K4 500 meter.

En kajakken zit in het bloed, want ook zijn zus Hermien Peters was goed voor vier nationale titels. Zij zegevierde in de K1 500 meter, K2 500 meter (met Lize Broekx), K4 500 meter en K1 1.000 meter.