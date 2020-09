Jos Verlooy legt foutloos parcours af op BK jumping en verlengt titel

Het goud was binnen. Clemens en Vanderhasselt moesten vrede nemen met respectievelijk de tweede en derde plaats met 1.28 en 1.61 strafpunten.

Tijdens de laatste ronde legde het duo het parcours met veel zwier af en bleven alle balken liggen. Ze liepen geen enkel strafpunt op in vier manches.

De 24-jarige Verlooy en de 12-jarige ruin Varoune legden elke ronde volledig foutloos af. De ruiter mocht ook geen enkele steek laten vallen, want Pieter Clemens en Yves Vanderhasselt zaten hem op de hielen.

Vandaag werd in Lanaken het Belgisch kampioenschap jumping afgewerkt met nog twee rondjes te gaan. Jos Verlooy verlengde er zijn Belgische titel.

Jos Verlooy droomt al van 3 op een rij

"Jos Verlooy is ook de kampioen van vorig jaar, met hetzelfde paard Varoune", duidt onze reporter Leo Devos. "Een eerder klein paard, maar heel vinnig en kort in de wendingen."

Het is 46 jaar geleden dat eenzelfde combinatie twee opeenvolgende titels pakt. Toen was dat Patrick Ronge met White City.





"Deze tweede Belgische titel doet onmiddellijk de ambitie opborrelen om in 2021 voor de derde keer op rij de titel te pakken", vertelt Verlooy. "Daar is nog geen enkele landgenoot tot op heden in geslaagd. Dat unicum zou mooi op mijn palmares staan."

Jos Verlooy werd vorig jaar in Rotterdam Europees kampioen met het Belgische jumpingteam. Individueel behaalde hij er ook een bronzen medaille.