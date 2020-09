Chiellini op Italiaanse bank, omdat bondscoach "bril niet ophad"

Iedereen had ervaren rot Chiellini in de opstelling verwacht tegen Bosnië-Herzegovina. Groot was dan ook de verbazing toen Francesco Acerbi (Lazio) in de achterhoede plaatsnam.

Bondscoach Roberto Mancini kwam na het 1-1-gelijkspel met een eigenaardige verklaring. "Het was mijn fout", verklapte hij. "Ze lieten me de opstelling zien. Ik had mijn bril niet op en zei dat het prima was. Ik merkte niet op dat er Acerbi in plaats van Chiellini stond."

De Italiaanse bond had nog alles geprobeerd om de opstelling aan te passen, maar kreeg nul op het rekest. Alleen als Acerbi met een blessure op de tribune zou plaatsnemen, zou Chiellini zijn plekje mogen innemen in het basiselftal.

Mancini tilt niet te zwaar aan zijn blunder. "Acerbi zou sowieso de volgende wedstrijd (tegen Nederland) hebben gespeeld. Het is niet alsof we een doelman hadden gekozen in plaats van een verdediger. Het is geen enorm verschil."