Bennett: "Wat Dumoulin gedaan heeft, bewijst dat hij teamplayer is"

"We proberen elke dag ons best te doen om het hoogste te bereiken. Ik sta er nog steeds prima voor en de Tour duurt nog twee weken. Er kan nog van alles gebeuren.”

Roglic: "De ploeg heeft laten zien heel erg sterk te zijn. Tom gaf tijdens de voorlaatste klim aan dat hij voor de ploeg zou werken omdat hij zich niet top voelde. Dat heeft hij uitstekend gedaan, want door zijn werk dunde de groep snel uit. Het was een sterke beurt."

De man met wie Jumbo-Visma nu nog "staat waar het wil staan" is Primoz Roglic. Volgens de nummer 2 in de stand offerde Dumoulin zich vrijwillig op.

"Maar we staan nog steeds waar we willen staan. Het is jammer dat Pogacar wat van zijn verloren tijd heeft teruggepakt, maar er komen nog genoeg zware dagen.”

Tom Dumoulin zakte in de Pyreneeën naar plaats 15 in het klassement en zo lijkt zijn rol als schaduwkopman al uitgespeeld.

Bennett: "Siert Tom dat hij zijn eigen belangen aan de kant schuift"

"Het plan was om op de Balès een beetje aan de boom te schudden", vertelde George Bennett.

"Jammer genoeg betaalde Sepp Kuss nog een beetje de prijs voor zijn zware inspanningen in de waaiers eerder deze week. En om eerlijk te zijn ben ik ook nog niet helemaal terug de oude na mijn valpartij in Nice. Maar ik verwacht dat ik dat wel weer ben over een paar dagen."

"Er komen nog genoeg bergetappes de komende twee weken. Het is niet noodzakelijk om elke dag tijd te pakken. Je moet ook goed je krachten doseren."

"Aan de ene kant was het een sterke teamprestatie. Primoz Roglic staat er nog steeds goed voor. Tom Dumoulin had een mindere dag. Maar wat hij voor de ploeg gedaan heeft, bewijst ook dat hij niet alleen een leider is, maar ook een teamplayer. Hij schuift zijn eigen belangen gemakkelijk aan de kant voor het teambelang. Dat siert hem."

"We hebben een doel en dat is de Tour te winnen en dat blijft zo. De ploeg zit in een goede flow en we hebben er veel vertrouwen in."