Lawrence kreeg koersmicrobe te pakken als soigneur Oliver: "Waarom wou hij het uur weten?"

Lawrence is 27, Oliver 29. De jongste schudde het hoofd, toen hij hoorde dat Oliver pas 101e in het klassement staat op bijna een uur van de gele trui. "Normaal gezien is hij goed op dit moment. Hij is een type coureur dat een heel seizoen lang op hetzelfde niveau is met af en toe een uitschieter. Maar de Tour is nog 15 dagen, wie weet rijdt hij een van de komende dagen prijs."

De 2 broers horen elkaar elke dag, al is dat niet altijd telefonisch. Gisteren zagen ze elkaar ook bij de videocall. "Waar zat jij de hele dag?", wilde Lawrence weten. "Ik was met Tim Declercq en Jasper Stuyven aan het knokken voor de top 100-plaatsen", grapte Oliver. "Ik dacht er wel aan om mee te gaan in de ontsnapping, maar die mannen vertrokken à la pedale (volle bak, red) op een stuk bergop. Ik heb nog geprobeerd, maar ben er niet bijgeraakt."

Vandaag in rit 7 wil hij wel nog eens zijn ding doen, dat mag hij af en toe in deze Tour, die hij zoals steeds voornamelijk in dienst van Romain Bardet rijdt. "Ik rijd de Tour toch ook in ecomodus, voor die schaarse kansen en de koersen nadien." Waarna hij zijn broer uitwuifde: "Ciao, lelijkaard."