Oliver Naesen: "Ik rijd in ecomodus, maar met die wind mag ik mijn ding doen"

"Of hij Bernal of Roglic het vuur aan de schenen kan leggen, weet ik niet. Dat is toch andere koek."

Komend weekend is het weer al Bardet wat de klok slaat bij AG2R. "Nu het klassement geen obsessie is, vind ik hem meer op zijn gemak dan de voorbije jaren", merkt Naesen op. "Hij oogt veel frisser en energieker."

"Het merendeel van de ritten rijd ik in dienst, 2 à 3 keer mag ik mijn ding doen. Vandaag met al die wind is zo'n rit."

De voorbije jaren heeft Oliver Naesen (29) zich altijd uit de naad moeten werken voor kopman Romain Bardet. "Dat is nog altijd zo", vertelt hij in een videogesprek met Vive le vélo.

"Rijd de Tour in ecomodus"

Oliver Naesen heeft enkele drukke weken voor de boeg. Meteen na de Tour volgen het Belgisch kampioenschap (dinsdag 22 september) en de BinckBank Tour (29 september).

"Een renner zoals ik moet doseren, want in oktober wil ik in schoonheid afsluiten met de Ronde en Roubaix", legt Naesen uit.

Afstappen in de Tour is geen optie. "Neen, dat is "not done" in onze ploeg. Ik kan wel proberen om in ecomodus te koersen. Dat is exact wat ik aan het doen ben nu: enerzijds met het oog op die schaarse kansen, anderzijds met het oog op de wedstrijden na de Tour."