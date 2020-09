Jolien D'hoore: "Tour voor vrouwen ga ik waarschijnlijk niet meer meemaken"

"Vol voor winst in de Ronde van Vlaanderen"

Na enkele trainingsdagen in de Ardennen genoot Jolien D'hoore vandaag van een rustdag. U kon haar vragen stellen.

"Maandag vertrek ik naar Italië voor de Giro Rosa", vertelt ze in een Facebooksessie. "In de eerste plaats om Anna van der Breggen aan de winst te helpen, in de tweede plaats om een ritje mee te graaien als we een keer sprinten."

"Of dat zal lukken, weet ik nog niet. De Ronde van Italië voor vrouwen is dit jaar pittig, hoor ik. Ideaal om eens goed af te zien met het oog op de klassiekers", knipoogt D'hoore.



Wie klassiekers zegt, zegt Ronde van Vlaanderen. In 2015 finishte D'hoore als 2e, wint ze dit jaar? " Het spreekt voor zich dat ik vol voor de winst ga. Het parcours is ingekort en zonder de Muur van Geraardsbergen maak ik nu meer kans", denkt D'hoore.



Dan moet ze wel voorbij Annemiek van Vleuten. "Op volle sterkte met onze ploeg kunnen we iets betekenen in de Vlaamse koersen. Op die manier zullen we het moeten spelen, want ze rijdt weer indrukwekkend."

"En het lijkt allemaal zo makkelijk. Hopelijk kunnen we haar toch een keer het vuur aan de schenen leggen."