Gary Lineker biedt weldra vluchteling onderdak: "Heb plaats genoeg in huis"

Op Twitter haalt de voormalige spits van Leicester, Everton, Barcelona en Tottenham thema's als deze wel vaker aan. Hij is kritisch over de aanpak van de Britse regering als het aankomt op migranten die het Kanaal proberen over te steken. "Harteloos en zonder enige vorm van empathie", zo beschrijft hij het.

Refugees at Home verenigt mensen met een vrije kamer en vluchtelingen of asielzoekers die een plaats zoeken om te verblijven.

Vorige maand maakte de 59-jarige Lineker in een conversatie op Twitter al bekend dat hij zich had aangemeld voor het programma van Refugees at Home. Hij deed dat na het uiten van zijn medeleven aan migranten die het Kanaal oversteken.



Een Twitter-gebruiker stelde hem daarop de vraag: "Heb je er zelf al in huis genomen, Gary?" Waarop Lineker antwoordde met een screenshot van de confirmatie: "Not yet."



De organisatie Refugees at Home is alvast blij met Linekers bijdrage. "We zijn heel dankbaar voor alle aanmeldingen die we ontvangen. Maar we zijn bijzonder verheugd wanneer hoog geprofileerde mensen zich opgeven als gastheer of - vrouw."