Gareth Bale: "Real Madrid maakt de zaken erg moeilijk"

Gareth Bale vertoeft momenteel in Wales, waar hij zich met de nationale ploeg voorbereidt op de Nations League-wedstrijden tegen Finland en Bulgarije. "Het is fijn om weer in een omgeving te zijn waar ik wat meer waardering voel", sneert Bale naar Real Madrid.

De aanvaller heeft met de Koninklijke onder meer 4x de Champions League gewonnen, maar een publiekslieveling werd hij nooit in de Spaanse hoofdstad. Bale was veel geblesseerd en wordt hier en daar ook een gebrek aan toewijding verweten.

Onder trainer Zinédine Zidane lijkt er geen toekomst meer voor Bale in Madrid. "Vorig jaar heb ik geprobeerd om te vertrekken, maar toen heeft Real de overgang op de valreep geblokkeerd", vertelt de Welshman over een misgelopen transfer naar China.

"De Premier League? Dat is zeker een optie. Ik zie wel wat er gebeurt. Er is nog veel tijd in deze transferperiode. Ik ben nog maar 31, voel me fit en denk ik dat ik nog veel te bieden heb. Mijn lot ligt in de handen van de club, maar ze maken de zaken wel erg moeilijk."