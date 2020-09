Vader Messi verlaat topoverleg met Barcelona zonder oplossing op zak

Bij zijn aankomst in Barcelona vertelde vader Messi nog dat hij "van niets wist", maar hij ging daarna wel op gesprek bij voorzitter Bartomeu om de netelige situatie te bespreken. Ook Rodrigo, de broer van Messi, en een advocaat van de familie zouden aanwezig geweest zijn.

De ontmoeting duurde zo'n 90 minuten en zou gemoedelijk verlopen zijn, maar een betrouwbare bron liet aan persagentschap AP weten dat de partijen zonder akkoord weer uit elkaar gingen.

Er staat voorlopig geen volgende meeting meer op de agenda. Het is onduidelijk wat er nu verder zal gebeuren. Lionel Messi wil de Catalaanse club verlaten, maar nu is er discussie over een clausule in zijn contract. Volgens Messi mag hij gratis vertrekken, volgens de club plakt er een transfersom van 700 miljoen euro op zijn hoofd.