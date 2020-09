Jelle Geens vandaag met ambitie op WK triatlon: "Kan op podium mikken"

"WK in Hamburg kwam als een echte verrassing"

De eerste "echte" wedstrijd na corona en al meteen een WK. “Dat was toch een verrassing toen het werd aangekondigd. Ik wist het pas 2 weken op voorhand. Ook mijn trainer, die veel goede bronnen heeft, was niet op de hoogte. Veel atleten zullen er niet geraken vanuit andere delen van de wereld."

"Met heel die coronaperiode is het toch wel heel lang geleden", vertelt Geens bij Sporza. "2 weken geleden deed ik mee aan een iets kleinere wedstrijd in Frankrijk en kreeg ik al een beetje het triatlon-gevoel. Maar nu is het inderdaad meteen een heel grote wedstrijd. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik train heel graag, maar je doet het toch voor de wedstrijden.”

"Met deze conditie kan ik op podium mikken"

Door de coronaperiode en de lockdown is het lastiger voor Geens om zicht te krijgen op de conditie van zijn concurrenten. "Ik heb van veel mensen op sociale media of Strava toch wel redelijk zotte dingen gezien. Richard Murray heeft 5 kilometer gelopen in 13’37”, helemaal alleen op de weg. Dat is toch indrukwekkend."

"Maar het zal afwachten zijn hoe iedereen de coronaperiode is doorgekomen. Het is al een tijdje geleden, maar de lockdown was niet overal hetzelfde. In het begin mocht niemand in Spanje nog buiten, terwijl we hier wel nog konden fietsen en lopen. Ik weet niet of dat nog gaat meespelen. Het wordt afwachten en misschien zien we wel nieuwe namen, of namen die we plots niet vooraan zien."

En wat met de eigen conditie? “Ik heb vorige maand met een deel van onze trainingsgroep getraind. Dat was met onder anderen Marten Van Riel – enkel het zwemmen en fietsen, want hij is geblesseerd voor het lopen – en Vincent Luis. Daar kan je je wel mee meten, dat zijn de beste atleten van de wereld op alle disciplines. Daarnaast zag ik ook mijn tijden op training en de wedstrijd vorige week."

"En ik mag toch wel gerust zijn met mijn conditie. Ik denk dat als alles meezit en ik geen pech heb, dat ik met de conditie die ik nu heb zeker op een podium zou kunnen mikken."