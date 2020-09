Doku: "Ik schrok nogal toen ik zag dat mijn selectie niet voor U21 was"

Bondscoach Martinez moet puzzelen door de vele afwezigen

"Schrok nogal toen ik zag dat het niet voor de U21 was"

Het gaat snel voor Jérémy Doku. De 18-jarige aanvaller heeft nog maar net zijn diploma op zak, maar mag wel al mee voetballen met de grote jongens. "Ik had mijn selectie ook niet verwacht", zegt Doku. "Eerlijk gezegd was ik geconcentreerd op de wedstrijd tegen Duitsland met de U21. Ik lag op de kinetafel toen ik een melding kreeg op Twitter. Ik schrok nogal toen ik zag dat het niet voor de U21 was." "Het is het perfecte plaatje. Ik wil zo veel mogelijk trofeeën pakken. Ik wil groots denken, dit is nog maar het begin. Het zou geweldig zijn als ik al speelminuten zou krijgen, maar ik wil me eerst en vooral bewijzen op training. Ik wil tonen dat ik het niveau aankan."

"Ik moet me nog wat integreren in de groep. Ik voel me nog niet echt een Rode Duivel. Hopelijk komt dat nog. Er zitten grote namen in de selectie, die hier al waren toen ik nog maar 10 jaar was."

Doku zal één Rode Duivel nauwlettend in de gaten houden op training. "Eden Hazard, ik hou van dribbelaars", zegt hij. "Ik kijk graag naar zijn trucjes. Maar ik kan iets leren van alle spelers. Ik ben hier om te spelen en te leren."

Dimata: "Te vroeg? Ik voel me klaar"

Nany Dimata, die zijn 23e verjaardag vierde, noemde zijn selectie "een mooi cadeau". "Ik dacht dat het een droom was toen ik de selectie zag. Pas toen mijn broer en mijn moeder me belden, besefte ik dat het klopte." Na twee jaar blessureleed, een kraakbeenletsel in zijn knie, lagen de verwachtingen van Dimata dan ook niet hoog. "Ik kom van ver en mijn seizoen is nog maar begonnen", zegt hij. "Of het te vroeg is? Dat kan ik niet zeggen. Misschien is het te vroeg, maar ik voel me klaar en heb geen pijn meer. Ik zal me 100 procent geven." Dimata werd door Lukaku al bestempeld als zijn opvolger. "Nee, dat zet me niet onder druk", zegt de aanvaller. "Integendeel, ik blijf heel rustig. Ik sta nog ver van de statistieken van Lukaku, maar ik hoop op een dag wel zijn niveau te bereiken."