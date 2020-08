Louis van Gaal overweegt comeback als hij weer bondscoach kan worden

Louis van Gaal staat niet weigerachtig tegenover een derde termijn als coach van Oranje. Als de KNVB Van Gaal zou benaderen, dan zal hij nadenken over dat verzoek. Dat laat Van Gaal aan de NOS weten.



De 69-jarige Van Gaal was twee keer eerder bondscoach van Oranje. In 2014 leidde hij Nederland naar de derde plaats op het WK in Brazilië. In zijn eerste termijn lukte het Van Gaal niet om zich met Oranje te plaatsen voor het WK in Japan en Zuid-Korea.

Sinds zijn afscheid bij Manchester United in 2016 heeft Van Gaal geen club of land meer onder zijn hoede gehad. Hij kondigde vorig jaar zijn pensioen aan, maar sluit nu een rentree bij Oranje dus niet uit.

De Nederlandse voetbalbond moet op zoek naar een opvolger van Ronald Koeman. Die besliste onlangs om Oranje te verlaten voor Barcelona. Dwight Lodeweges, de voormalige assistent van Koeman, leidt Oranje in de duels tegen Polen en Italië in de Nations League.