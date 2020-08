Julian Alaphilippe: "Ik draag deze overwinning op aan mijn vader"

“Het is altijd bijzonder om een rit in de Tour te winnen, maar dit is een apart jaar voor mij", zegt Alaphilippe. "Ik heb sinds het begin van het seizoen nog geen koers gewonnen. Ik ben altijd hard blijven werken, ondanks de moeilijke momenten. Ik wil deze overwinning opdragen aan mijn vader. Dit ligt mij nauw aan het hart.”

“Ik had de ploeg gevraagd om tempo te maken in de finale. Ik heb me geen vragen gesteld en heb alles gegeven. Ik had niks te verliezen. Hirshi werkte wat op mijn zenuwen, maar uiteindelijk verliep de samenwerking met Yates goed."

"Ik wou dat we zeker tot aan de rode vode samenbleven, want er stond veel tegenwind. Ik weet dat er dan naar mij gekeken wordt, maar dat ben ik gewoon. Ik ben blij dat ik het heb kunnen afronden. Ik snakte echt naar een overwinning."