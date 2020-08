Deignan verslaat Vos in prangende millimetersprint in La Course

De voorbije jaren werd La Course ofwel tijdens ofwel aan het einde van de Tour georganiseerd. Dit jaar stond de wedstrijd bij de vrouwen als prelude voor de mannenrace op het programma. Het parcours sneed een deel van de finale bij de mannen aan.

Terwijl Jolien D'hoore nooit in het stuk zou voorkomen, ging Lotte Kopecky wel de strijd aan met de toppers. Ze maakte onder meer deel uit van een vroege kopgroep, die later weer werd teruggefloten door het peloton.

Toen wereld- en Europees kampioen Annemiek van Vleuten bergop aan de boom schudde, moest Kopecky vanuit de achtergrond weer terugkomen. Dat lukte haar één keer, maar bij de tweede versnelling moest ze toch passen.

Zo bleven nog 6 toppers over: Van Vleuten, Longo Borghini en Niewiadoma (het podium van het afgelopen EK), Vos, Vollering en Deignan. Marianne Vos was op papier de snelste, maar ze werd zo onder druk gezet in de finale dat ze te vroeg haar sprint inzette. Ze nam meteen afstand, maar Deignan gaf niet op en ging er ultiem nog over.

Voor Deignan is het de bekroning van een droomweek, want eerder was ze ook al de beste in GP van Plouay, net als La Course een wedstrijd in de WorldTour bij de vrouwen.