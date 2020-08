UCI onderzoekt wat Bramati uit Remco Evenepoels zak haalde na val in Lombardije

Het was een huiveringwekkend beeld op ongeveer 40 kilometer van de finish in de Ronde van Lombardije. Remco Evenepoel dook over een muurtje de afgrond in tijdens de afdaling van de Muro di Sormano.

Onlangs doken beelden op van net na de val van Evenepoel. Davide Bramati, ploegleider van Deceuninck-Quick Step, haalt iets uit de achterzak van Evenepoel en stopt het snel weg. Op sociale media begonnen meteen de speculaties.

"Wij hebben de CADF (een antidopinginstelling) gevraagd om de televisiebeelden te onderzoeken en getuigen te ondervragen", zegt UCI-voorzitter David Lappartient. "We willen weten wat er uit de achterzak van Evenepoel is gehaald."

Bramati heeft 3 dagen geleden in Gazzetta dello Sport al antwoord gegeven op die vraag. "Ik heb niks illegaals weggenomen. Toen het duidelijk was dat Remco op een brancard gelegd zou worden, heb ik alles weggenomen: zijn radiozender, zijn gellekes en zijn repen en in mijn zak gestoken."