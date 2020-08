Nice kleurt rood, maar dat vormt geen probleem voor de Tourstart

Tour staat boven departementen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in ons land kleurde Nice woensdag rood. Verbazing alom in de Tour. Heeft dit gevolgen voor de start en het verdere verloop van de wedstrijd?



"Neen, want dat is een beslissing in België", klinkt het bij de persverantwoordelijke van Tourorganisator ASO. "De Tour heeft daar niets mee te maken."

"In Frankrijk gelden andere regels en voor de Tour is daarop nog eens een uitzondering gemaakt. De Tour heeft een uitzonderlijk statuut waardoor de wedstrijd niet onder de verschillende departementen valt waardoor we koersen."

De Tour de France begint zaterdag in Nice. Dat is het plan en dus werden heel wat strikte maatregelen in het leven geroepen. De renners en hun entourage reizen in een bubbel, het contact met de buitenwereld moet zo veel mogelijk vermeden worden. Een speciaal COVID-19-team van zo'n 20 personen zal de bubbels testen, na 2 uur hebben ze de uitslagen van de tests al.



"We doen er alles aan om de karavaan tot in Parijs te krijgen", verzekert Tourbaas Christian Prudhomme.