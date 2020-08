“Decompressie na titel is voor Club Brugge heel anders dan voor Racing Genk”

Spaans in kleedkamer

“Daar liggen voor ons wel nog financiële mogelijkheden. Maar uiteraard kijken we eerst naar onze eigen academie, kijken we wie daar klaar voor is en dan vullen we aan met talenten van elders. Nationaliteit maakt niet uit. Het moeten betaalbare talenten zijn met een goede mentaliteit.”

“Wij hebben zeker geen bepaald gebied dat onze voorkeur wegdraagt. We moeten kijken naar de realiteit van de dag. Vroeger richtten we onze ogen op de Scandinavische markt maar die is voor ons bijna niet meer betaalbaar. Zuid- en Midden-Amerika wel, met uitzondering van Brazilië en Argentinië."

Lucumi en Maehle blijven

“Maar het belangrijkste is misschien wel dat verdedigers John Lucumi en Joakim Maehle hun woord hebben gegeven hebben om nog een jaar te blijven. Deze jongens worden overal druk gesolliciteerd, maar we hebben met hen duidelijke afspraken gemaakt.”

“We moeten erover waken dat we niet louter een fysieke ploeg worden. Dat zie je in België bij veel ploegen steeds meer gebeuren. Er mag dus zeker een vleugje genialiteit, creativiteit en fantasie bijkomen. Daar zijn we ook nog naar op zoek. Dat is het laatste puzzelstukje voor deze kern. Vergeet ook niet dat de geblesseerde Heynen en Thorstvedt dat wel hebben."

“We waren uiteraard bijzonder ontgoocheld dat we tegen OHL de voorsprong niet konden vasthouden en dat we zoveel kansen weggaven. Ik geef toe: dat was schrikken. Op Standard was het zeker geen leuke match, maar daar stond het defensief beter. Uiteraard vinden we een goede organisatie belangrijk, maar dat zal niet voldoende blijven."

Genk begon het seizoen met een zege op Zulte-Waregem (1-2) en speelde daarna tegen OHL (1-1) en Standard (0-0) gelijk. In vergelijking met bijvoorbeeld Club Brugge en AA Gent heeft Genk zijn start niet gemist, maar het onverwachte gelijkspel thuis tegen OHL hakte er wel op in. De Condé ontkent niet dat Genk nog zoekende is.

Met twee spitsen of niet?

De Limburgers hebben met de boomlange Paul Onuachu een spits met een bijzonder profiel. Genk kocht evenwel de topschutter van de Nederlandse Eredivisie, Cyriel Dessers, en hoopt dat beide aanvallers elkaar snel kunnen vinden.

“Iedereen heeft het over het tweespitsensysteem, maar we zijn niet verplicht om met 2 spitsen te spelen, hé? De trainer moet vooral een juist evenwicht vinden voor de ploeg. Of dat met 2 spitsen is of in een 4-3-3 laten we aan hem over. Ook het feit dat een spits veel geld gekost heeft, mag geen thema zijn. De besten gaan spelen, we zijn een topclub."

“Maar wat Onuachu en Dessers betreft, mag je niet vergeten dat ze in de voorbereiding nog niet samengespeeld hebben. Onuachu had COVID-19, waardoor hij fysieke achterstand heeft. En laten we realistisch zijn: elk topspitsenduo heeft toch wel wat tijd nodig om automatismen te vinden. Op dit moment komen de kwaliteiten van die aanvallers nog niet helemaal tot uiting. Dessers moet bijvoorbeeld diepgang kunnen vinden.”