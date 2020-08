Wat nu? Boskamp: "Het selecteren van Fati lijkt wel statement bondscoach Enrique"

"Jaren niet streng genoeg geselecteerd"

"De nieuwkomers haalden het niveau niet van vertekkers als Xavi en Iniesta. Natuurlijk ook omdat Coutinho of Griezmann van bepalende spelers opeens dragende spelers werden. Als ze de bal hadden zaten ze te kijken hoe ze de bal bij Messi kregen."

"Nu is het simpel. Barcelona zal een nieuwe ploeg moeten bouwen, dat had Koeman voor het vertrek van Messi al gezegd. Het probleem van Barça is dat ze niet streng genoeg hebben geselecteerd de laatste jaren. Spelers als Piqué, Rakitic, Busquets of Alba zitten er al jaren. Hoe erg ik ooit ook van ze heb genoten."

"Ik lees nu dat Koeman tegen Messi gezegd zou hebben dat hij geen privileges meer zou krijgen. Dat kan ik me dus echt niet voorstellen. Dat je als nieuwe trainer zoiets zegt tegen je beste speler. Als hij dat heeft gezegd, is dat ingefluisterd door het bestuur van Barcelona."

Als Messi echt vertrekt, worden de bouwwerken waar Barcelona voor staat veel groter en complexer dan de verjongingskuur waar al langer sprake van is. Geen makkelijke opdracht voor de nieuwe trainer, Ronald Koeman.

" Die kleine ", zo spreekt Johan Boskamp meestal liefkozend, maar vooral bewonderend over Lionel Messi. "Toen ik drie maanden geleden voor het eerst geruchten hoorde dat hij zou vertrekken, moest ik nog lachen", vertelt Boskamp.

De Jong is een fantastisch voetballer, maar om daar een heel team rond te bouwen? Nee, daarvoor zullen ze miljoenen moeten uitgeven. Dan kom je bij De Bruyne uit.

Nieuw team? Jeugd of kopen

"Messi - en ook Suarez tot twee jaar geleden - nam altijd het voortouw in een wedstrijd. Frenkie De Jong of Antoine Griezmann hebben die uitstraling niet. Frenkie bijvoorbeeld is een fantastisch voetballer, maar om daar een heel team rond te bouwen?"



"Nee, daarvoor zullen ze miljoenen moeten uitgeven. Of een heel goede lichting hebben in de jeugd. Ik vond het wel interessant dat bondscoach Luis Enrique (ex-speler en ex-trainer van Barça) net nu Ansu Fati opriep. Hij speelt weinig bij zijn club, maar mag voor het eerst mee met Spanje. Alsof het een statement was van Enrique dat er iets moest gebeuren."



"Als ze spelers moeten kopen, kom ik bij Kevin de Bruyne terecht. Ook omdat Arthur is vertrokken en rechts op het middenveld Kevin op zijn beste plaats kan staan. Met De Bruyne kan je richting het niveau van de beste jaren gaan, maar ik zie hem niet vertrekken bij City."