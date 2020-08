Veroordeelde Maguire uit Engelse selectie gehaald, Greenwood debuteert

Engeland maakt zich net als groepsgenoot België op voor twee wedstrijden in de Nations League: in IJsland op 5 september en thuis tegen Denemarken op 8 september. Southgate had aanvankelijk sterkhouder Harry Maguire gewoon opgeroepen, maar later op de dag volgde er een uitspraak in de zaak die in Griekenland tegen Maguire loopt.

De aanvoerder van Manchester United werd donderdag op het Griekse vakantie-eiland Mykonos gearresteerd wegens betrokkenheid bij een vechtpartij. Maguire moest zich voor de Griekse rechtbank gaan verantwoorden en werd vandaag schuldig bevonden aan zware mishandeling, weerspannigheid en poging tot omkoping.

Door de uitspraak was Southgate genoodzaakt om in te grijpen. "In het licht van de ontwikkelingen van deze avond, kan ik bevestigen dat ik Maguire heb teruggetrokken uit het nationale elftal van Engeland voor de wedstrijden tegen IJsland en Denemarken", reageerde de bondscoach.

"Zoals ik eerder vandaag heb gezegd, hield ik me het recht voor om de situatie te herzien. Nadat ik heb gesproken met Manchester United en de speler heb ik de beslissing genomen die het beste is in het belang van alle partijen en met het oog op de impact ervan op onze voorbereiding volgende week."