Roberto Martinez verrast met Doku en Dimata bij Rode Duivels

Al bij de bekendmaking van de selectie voor de nationale belofteploeg door kersvers U21-coach Jacky Mathijssen viel op dat Jérémy Doku daar niet werd opgeroepen. Enkele minuten later kwam de bevestiging. De 18-jarige flankaanvaller van Anderlecht is voor het eerst opgeroepen voor de grote jongens. Net als ploegmaats Yari Verschaeren, Elias Cobbaut, Hendrik Van Crombrugge en misschien wel de grootste verrassing van allemaal, Landry Dimata. In totaal 5 spelers van Anderlecht dus. "Doku is een uitzonderlijk talent", verklaarde Roberto Martinez. "Hij brengt iets dat heel belangrijk is in modern voetbal en dat is zijn kwaliteiten in een-tegen-een-situaties." "September wordt een vreemde periode. Sommige spelers komen uit een rustperiode en dus is het een goed moment om spelers te gebruiken die al ritme hebben opgedaan. Zeker voor spelers die een grote toekomst hebben. Het wordt een goede ervaring voor spelers als Doku en Verschaeren." "Dat Dimata nog maar 3 matchen gespeeld heeft na meer dan een jaar afwezigheid? Dimata heeft een bijzonder profiel. Een nummer 9 is een heel belangrijk profiel voor ons. Alleen al dat hij al 3 matchen heeft gespeeld, kan belangrijk zijn voor ons. We hebben hem altijd hoog ingeschat en denken dat dit een goed moment is om hem op te nemen in de groep."

Geen Batshuayi, Benteke (en Vermaelen?)

De namen van Michy Batshuayi, Christian Benteke en Thomas Vermaelen noemde Roberto Martinez niet. Over Vermaelen bestaat nog onduidelijkheid. "We toetsen de situatie af met de Japanse overheid. Als het papierwerk in orde komt, zit Vermaelen in de selectie", zei Martinez. "Over Batshuayi en Benteke hebben we rechtstreeks contact gehad met hun clubs en bleek dat het beter was dat ze niet reisden en het trainingskamp niet verlieten. Het is geen voetbalbeslissing. Benteke behoort tot onze plannen, Batshuayi heeft een moeilijk seizoen, maar heeft veel krediet door wat hij eerder deed voor de nationale ploeg." Een uitleg die Batshuayi toch beter lijkt op te nemen als een alarmsignaal.

3 soorten trainingsprogramma's

Voor sleutelspelers als Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku of Thibaut Courtois zit het door corona geteisterde seizoen er nog niet lang op. Ze moesten de competitie waar ze spelen afwerken en/of de Champions League of Europa League. Niet iedereen zal daarom even zwaar worden belast. Martinez: "Er zullen drie verschillende programma’s zijn. Een programma voor spelers die helemaal fit zijn. Een programma voor spelers die minimaal 15 sessies hebben afgewerkt met hun clubs en een programma voor spelers die net uit een periode van rust komen." "We zullen rekening houden met de mentale en fysieke gezondheid van de spelers, maar we moeten elkaar écht nog eens zien, want de laatste keer was in november." Over de fitheid van Eden Hazard,die het voorbije seizoen lang met enkelproblemen kampte, zei de bondscoach: "Hij was opnieuw helemaal fit om te spelen bij Real Madrid vanuit medisch oogpunt, nu moet hij opnieuw speelklaar geraken. Alle rapporten zijn goed."