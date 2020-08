Bayern München wint Champions League met unieke reeks: 11 zeges in 11 matchen

In het verleden hebben er nog teams de Champions League of Europacup I gewonnen zonder een nederlaag, maar niet zonder een gelijkspel.

Inter (in 1964), Ajax (in 1972) en Liverpool (in 1984) kwamen het dichtst in de buurt van de prestatie van Bayern München. Zij veroverden de cup met de grote oren na 7 zeges en 2 draws.

Bayern deed de voorbije campagne iets ongeziens: 11 overwinningen in evenveel wedstrijden. En daar zaten klinkende zeges bij. Tottenham ging in de groepsfase met 7-2 voor de bijl, Rode Ster met 6-0. De klapper kwam er in de kwartfinales. Bayern smeerde het Barcelona van Lionel Messi een 8-2-nederlaag aan.