Roglic blijft "optimistisch": "Maar ik dacht dat ik me nu al beter zou voelen"

De averij bij Primoz Roglic leek mee te vallen na zijn val in de zaterdagetappe, maar Jumbo-Visma hield zijn kopman toch van zijn fiets voor de slotrit van vorige zondag in de Dauphiné.

Roglic vertoeft met de klimkern van Jumbo-Visma intussen weer in het stageoord Tignes, maar laat niet helemaal in zijn kaarten kijken over zijn fysieke toestand.

"Ik heb woensdag even gefietst", schreef hij donderdag op Instagram bij een foto op de rollen. "Eerlijk: ik dacht dat ik me nu al beter zou voelen na die val."

"We zien wel wat de volgende dagen brengen. Ik blijf optimistisch."

"Voor zover ik weet, is Primoz aan de beterhand", vertelde ploegmaat Wout van Aert gisteren na het BK tijdrijden. "Dat zien we wel in orde komen voor de Tour."

"Een val is natuurlijk nooit ideaal. De jongens leggen op hoogte de laatste hand om perfect aan de start van de Tour te komen. Ik heb alle vertrouwen in onze kopman."