Geen spoor van Romelu Lukaku tijdens medaille-uitreiking

Een ongelukkige deviatie van Romelu Lukaku in eigen doel zette Sevilla op een beslissende 3-2-voorsprong in de finale. De ontgoocheling bij de Inter-aanvaller moet immens geweest zijn, want na afloop was Lukaku nergens te bespeuren bij de medaille-uitreiking.

"Als je verliest moet je dat toch ook kunnen accepteren", vindt Wesley Sonck. "Dat is natuurlijk niet leuk. Ik kon dat ook niet goed. Ik denk dat dat eigen is aan een topsporter die graag wil winnen. Maar groots zijn in de nederlaag is ook een onderdeel van het voetbal."

Gert Verheyen: "Hij zal zich die ene fase heel hard aangetrokken hebben, dat zal niet onmiddellijk voorbij zijn. Eigenlijk is dat nergens voor nodig, want zoiets gebeurt gewoon in het voetbal. Mocht dat niet gebeurd zijn, dan was hij misschien wel zijn medaille komen ophalen. Ook al is het niet leuk om als verliezer je medaille te komen halen."