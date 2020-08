Inter kan Europa League-slokop Sevilla niet van 6e Europese triomf houden

Sevilla - Inter in een notendop:

Heerlijke eerste helft met 4 goals

Een verschroeiend tempo, 2 ploegen met het mes tussen de tanden én 2 vroege doelpunten. De openingsfase van deze Europa League-finale was er één om duimen en vingers bij af te likken.

Na nog geen 3 minuten haalde Carlos de doorgebroken Lukaku onderuit in de zestien en de Rode Duivel bracht Inter zelf op voorsprong vanaf de penaltystip. De 34e treffer in zijn debuutseizoen bij Inter, een evenaring van niemand minder dan Ronaldo. De Braziliaan deed even goed in 1998.

Inter dus op rozen, maar Sevilla haalde de Italianen al snel weer van hun wolk. Navas schudde een heerlijke voorzet uit zijn sloffen en Luuk de Jong bedankte voor zijn basisplaats met een rake kopbal: 1-1 na amper 12 minuten.

Het leidde tot nervositeit bij Inter. Trainer Antonio Conte ontstak zelfs in een furie toen Inter geen tweede penalty kreeg voor vermeend hands van Carlos. Het bleef verschroeiend hard gaan. D’Ambrosio verkwanselde een kans voor Inter, Ocampos besloot in het zijnet voor Sevilla.

Op het halfuur was het wél weer raak. De Jong werd uit het oog verloren op een vrije trap van Banega en kopte zijn tweede van de avond voorbij Handanovic. Lang kon Sevilla er niet van genieten, want amper 2 minuten later puurde ook Inter een goal uit een vrije trap. Brozovic vond het hoofd van Godin en die hing de bordjes weer gelijk: 2-2.