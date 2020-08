Barça: "Als er niks meer verandert, wordt Koeman onze nieuwe coach"

Na de Champions League-vernedering tegen Bayern en het ontslag van Quique Setien is Barcelona niet bij de pakken blijven zitten. Gisteren zakte een delegatie van de club af naar Ronald Koeman, die zijn droom kan realiseren door trainer te worden van zijn geliefde Barcelona.

Vandaag is Koeman in de loop van de namiddag afgereisd naar Spanje om zijn handtekening onder het contract te zetten. Volgens de Spaanse pers zal de 57-jarige Nederlander woensdag voorgesteld worden als nieuwe trainer van de Catalaanse grootmacht.

Voorzitter Josep Bartomeu bevestigde dinsdagavond de nakende aanstelling van Koeman. "Als er niks meer verandert, wordt hij onze nieuwe trainer. We weten hoe hij denkt en we kennen zijn filosofie", vertelde Bartomeu aan Barça TV.

Hij benadrukte ook dat er geen sprake is van een mogelijk vertrek van Lionel Messi. "Messi wil zijn carrière afsluiten bij Barcelona, dat heeft hij al vaak verteld. Ronald Koeman heeft me verteld dat Messi de pijler is van zijn project. Messi is nog altijd de beste speler ter wereld."