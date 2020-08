OVERZICHT: van prins in het Astridpark tot koning van City en terug

Erelijst Vincent Kompany:

4x Premier League

2x Jupiler Pro League

2x FA Cup

4x League Cup

2x Engelse Supercup

1x Intertoto Cup

brons op het WK voetbal

1x Premier League-speler van het seizoen

1x Gouden Schoen

1x Profvoetballer van het Jaar (in België)

2x Ebbenhouten Schoen

Debuut bij Anderlecht op 30 juli 2003

17 jaar geleden was Vincent Kompany voor het eerst te bewonderen in de A-ploeg van RSC Anderlecht.

In de voorrondes van de Champions League moest de 17-jarige Kompany tegen Rapid Boekarest starten in plaats van de geblesseerde Glen De Boeck. Kompany viel op met zijn flair en voetballende kwaliteiten. Zijn basisplek gaf hij niet meer af. Met Anderlecht kroonde revelatie Kompany zich in datzelfde seizoen (2003-2004) tot kampioen. Hij won ook in een mum van tijd de Ebbenhouten Schoen, de trofee voor Profvoetballer van het Jaar en de Gouden Schoen. Het begin van een indrukwekkende carrière.

Kompany debuteerde bij RSCA tegen Rapid Boekarest

Piepkuiken Kompany viel op met zijn flair en slikte ook geel bij zijn debuut.

Kompany viert in zijn 1e seizoen meteen de titel met Anderlecht.

Kompany pronkt in 2005 met de Gouden Schoen.

Mislukt avontuur in Duitsland, "man van glas" is geboren

Kompany was te groot geworden voor de Belgische competitie. Een transfer naar het buitenland was onafwendbaar. In 2006 legde Hamburg meer dan 10 miljoen euro op tafel. Maar dat Duitse avontuur draaide uit op een sisser. Kompany lag meer in de lappenmand dan hem lief was. Iets wat helaas een al te vaak terugkerend fenomeen zou zijn in zijn carrière. Het leverde Kompany de bijnaam "man van glas" op. Bij Hamburg boterde het na verloop van tijd niet meer met het bestuur. Na 2 seizoenen in de Bundesliga was het tijd voor Kompany om andere oorden op te zoeken.

Trofeeënkast aanvullen bij Manchester City

In 2008 bood Manchester City Kompany een uitweg. Hij zou er uiteindelijk 11 seizoenen lang het mooie weer maken. Kompany groeide in Manchester uit tot rots in de branding, aanvoerder, clubicoon en een van de meest gerespecteerde verdedigers in de Premier League en de hele wereld. Met City veroverde "Vince The Prince" 4 keer de Engelse titel, 2 keer de FA Cup, 4 keer de League Cup en 2 keer de Engelse Supercup. Enkel Europees kon Kompany nooit oogsten op het hoogste niveau. De Champions League is (nog altijd) het zwarte beest van City.

Vincent Kompany veroverde in 2011 zijn 1e prijs met City: de FA Cup.

Kompany bij zijn 1e van 4 Premier League-titels.

Vincent Kompany sluit zijn tijdperk bij City af met een landstitel.

Speler-manager bij Anderlecht

Op 19 mei 2019 kwam het verrassende nieuws: Vincent Kompany keert terug naar Anderlecht. Kompany kreeg de titel speler-manager. Hij wou en wil Anderlecht laten voetballen naar het voorbeeld van Manchester City. Maar een rentree in schoonheid was het vorig seizoen allerminst. Een jeugdig Anderlecht won maar 11 van de 29 competitiematchen. Bij het stopzetten van de competitie stond RSCA pas 8e. Dit seizoen viel Kompany tijdens de voorbereiding uit met een spierblessure. De spanningen tussen Kompany en coach Vercauteren namen toe: ze hebben een verschillende voetbalvisie en er waren strubbelingen over de taakverdeling. Het gevolg: Kompany stopt als voetballer en wordt per direct hoofdtrainer van Anderlecht.

Aanvoerder van de gouden generatie

Ook bij de Rode Duivels wierp Kompany zich als een leider op. In 2004 maakte hij op 18 februari zijn vuurdoop in een oefeninterland tegen Frankrijk. Maar hij moest wel 10 jaar wachten om een eerste groot toernooi te spelen: het WK in 2014. Met Kompany als aanvoerder verraste België de wereld. De kwartfinales waren het eindstation. 2 jaar later keek Kompany op het EK geblesseerd toe met een liesblessure. In 2018 was hij wel fit op het WK vanaf de 3e groepsmatch. De bronzen medaile was zijn ultiem hoogtepunt als Rode Duivel. Kompany wou zijn avontuur met de Belgische "gouden generatie" in schoonheid afsluiten op het uitgestelde EK. Maar hij besliste er nu uiteindelijk anders over.

Kompany maakte in zijn carrière ook pareltjes van goals:

Goal tegen Schotland (2012) recht in de winkelhaak

Staalharde kopbalgoal tegen United in 2012