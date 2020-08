Michel Wuyts: "Verdomde plicht van organisator om veiligheid en renners op 1 te zetten"

En dan word ik helemaal ongemakkelijk van de aanrijding met Schachmann in de slotfase. Ik zeg dan: RCS heeft 2 op 10 gehaald inzake veiligheid. Dat is onvoldoende en dan moet er maar eens ingegrepen worden.

Als organisatie heb je na al die voorvallen de plicht om in te grijpen en om stevig uit te pakken met signalisatie en veiligheidsmateriaal. Als zulke zaken accuraat geplaatst worden, dan kun je zulke gevallen vermijden. Dat is niet gebeurd.

Zij begaan steeds weer dezelfde fout door niet in te grijpen en door geen veiligheidskussens te plaatsen in de afdaling van de Sormano, waar toch al meerdere ongevallen gebeurd zijn.

"Renners zijn vaak de kleinste spelers, maar moeten net op nummer 1 staan"

Renners zijn vaak de kleinste spelers in het hele pakket, terwijl ze in alle omstandigheden op 1 zouden moeten staan.

Je moet eerst over veiligheid nadenken, pas dan over geldgewin of attractiviteit voor tv-rechten.

De UCI laat weten dat ze het geval met Schachmann zullen onderzoeken, maar ik vraag me af of zij wel de dadenkracht heeft.

"Renners pronken vaak met littekens"

Je moet er ook van uitgaan dat de kans op onheil groot is. Valpartijen uitschakelen, dat is nagenoeg onmogelijk.

Of de verantwoordelijkheid ook bij de renners gelegd moet worden? Daar is zeker iets van aan, want zij gaan ook licht om met blessures en breuken. Renners pronken vaak met hun littekens. Dat zit bij hen ingebakken.

"Prima idee van Plugge, maar angst voor plaatsverlies bij ploegen"

Dat speelt een rol: je wil je plaats behouden in de gerenommeerde wedstrijden en dan trek je je staart in als puntje bij paaltje komt.

Er zal in Nederland naar hem geluisterd worden, maar of de andere ploegen dat ook zullen doen... Solidariteit is een heel heikel thema in de wielersport.

Richard Plugge, de teambaas van Jumbo-Visma, pleit voor een onafhankelijk bedrijf om de veiligheid in de koers te controleren. Ik ken hem goed en deze man gaat niet over één nacht ijs.

Je wil als team je plaats behouden in de gerenommeerde wedstrijden en dan trek je je staart in als puntje bij paaltje komt.

"Hoeveel gebrek aan emotionele intelligentie kan iemand als Nibali hebben?"

Let op: RCS staan niet alleen met deze problematiek. Ook ASO is in de fout gegaan tijdens de Dauphiné, waar renners over een grindweg werden gestuurd. Er is een drang naar het opzoeken van tertiaire wegen.

Dat zijn vaak wegen die in jaren geen onderhoud meer gehad hebben. Het aantal valpartijen neemt toe en vaak is er een rechtstreekse relatie met een gebrekkig neergelegd en onveilig parcours.

De ideale oplossing zul je niet vinden, maar het is je verdomde plicht om als vereniging van organisatoren om veiligheid zo hoog te plaatsen dat ongelukken uitgeschakeld kunnen worden.

Ik herinner me ook de val van Pedro Horillo in de Giro van 2009, ook in een afdaling in Lombardije. De Italianen gingen ook daar weer kort door de bocht en schotelden de renners niet veel later weer zulke afdalingen voor.

Waarom was de bewuste helling van zaterdag - de Sormano - 45 jaar uit het parcours gelaten? Dat die klim terug is, heeft te maken met sensatie.

Zodat iemand als Vincenzo Nibali kan zeggen dat hij de "KOM" in de afdaling behaald heeft. Hoeveel gebrek aan emotionele intelligentie kun je hebben om die gegevens op Strava te delen?