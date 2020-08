"Renners moeten organisatoren durven te zeggen dat het niet veilig genoeg is"

Langedock: "Er hadden skinetten moeten staan waar Remco viel"

"Op het WK in Innsbruck is er 2 jaar geleden een Belgische jeugdrenner onderuit gegaan in een gevaarlijke bocht. Godzijdank stonden daar skimatten die zijn val gebroken hebben."

Het hart van veel wielerfans stond even stil, toen bleek dat Remco Evenepoel in de ravijn was getuimeld tijdens de Ronde van Lombardije.

Elk gevaarlijk punt van Gent-Wevelgem wordt door een team in kaart gebracht en gefotografeerd. Daarna bekijken we hoe we die plekken kunnen beveiligen."

Langedock vindt dat organisatoren meer hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. "Ook al ligt de fout bij de renner, moet de organisator op voorhand bekijken wat hij op zulke gevaarlijke plaatsen kan doen om erger te vermijden."

Hoe gaat dat in zijn werk bij Gent-Wevelgem? "Elk gevaarlijk punt wordt door een team in kaart gebracht en gefotografeerd", zegt Langedock.

"We beslissen dan hoe we die plekken kunnen beveiligen. Bij straatmeubilair en paaltjes vragen we aan de steden en gemeentes om die dan op die dag weg te halen."

"We bekijken ook of we bepaalde punten kunnen beveiligen met een strobaal of met mobiele signaalgevers. Of we werken samen met firma's."



"Als dat allemaal geen opties zijn en het is een onveilige situatie, dan zullen we kiezen voor een ander traject en die gevaarlijke plek vermijden."