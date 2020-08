Filip De Wilde: "Verdedigen is een kunst in Portugal en daar past Vertonghen perfect in"

"Het grote voordeel van een transfer naar Benfica is dat je altijd voor de hoofdprijzen speelt", legt Filip De Wilde uit.

"Er zijn maar drie grote clubs in Portugal en de titel is altijd voor Benfica, Porto en in mindere mate Sporting."

Benfica is een club met meer dan 100.000 socio's en is razendpopulair over heel de wereld. Benfica is de "grote broer" van Sporting."

"De stadions liggen nauwelijks 2 kilometer van elkaar en de rivaliteit is enorm. De derby's zijn erg speciaal."

"In mijn tijd speelde ik nog tegen het Benfica van Michel Preud'homme en dat gaf nog een extra dimensie."

"Lissabon leeft voor het voetbal. Het leven is er, net als het klimaat, zeer aangenaam."