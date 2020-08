Vandoorne begint vanaf de pole in laatste race van het seizoen

Straks strijden de rijders in de Formule E een laatste keer op het circuit van Tempelhof in Berlijn. De Portugees Da Costa is al zeker van de titel. Stoffel Vandoorne kan zijn seizoen nog in schoonheid afsluiten want hij begint straks op positie 1 na een rondje in 1'15"468.

"Ik had dit nodig", zei een tevreden Vandoorne. "Mijn kwalificaties liepen tot nu toe niet zo goed in Berlijn. Dit was onverwacht, maar ik ben heel blij."

Vandoorne kan nog tweede worden in het kampioenschap. "Ik wil er nog niet over nadenken. In Formule E kan alles nog gebeuren. Als we het plan goed uitvoeren en onze snelheid zit goed, zit er een mooi resultaat in."