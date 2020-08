Remco Evenepoel: "Heel jammer dat WK in Zwitserland geschrapt is"

"Maar ik heb gelezen dat de UCI naar een gelijkaardig parcours aan het zoeken is en ik heb er alle vertrouwen in dat dat de UCI zal lukken."

"Het is heel jammer dat het WK wielrennen in Zwitserland niet doorgaat", zegt de vicewereldkampioen tijdrijden van vorig jaar.

Een tegenvaller voor Remco Evenepoel, die gebrand was om te scoren in de lastige weg- en tijdrit.

Over Jakobsen: "Enorme opluchting dat hij er doorgekomen is na doodsmak"

Behalve het geschrapte WK was er gisteren ook veel goed nieuws te rapen. Evenepoels ploegmakker Fabio Jakobsen mocht het ziekenhuis in Polen verlaten en wandelde volledig zelfstandig naar het vliegtuig dat hem overbracht naar Nederland.

"Fabio is een enorm sterke beer", zegt Evenepoel. "Hoe ik me nu voel over de situatie is dag en nacht verschil tegenover hoe ik me voelde de nacht na het ongeval."

"Ik denk dat Dries (Devenyns) en ik die nacht zelf maar 2 uurtjes vast geslapen hebben. Elke 10 minuten trokken we onze ogen open. Ik zag de hele tijd het beeld van de valpartij opnieuw voor mij, hoe alles in het rond vloog."

"Het is een enorme opluchting dat mijn ploegmakker er zo doorgekomen is na zo’n doodsmak. Ik kan enkel maar respect hebben voor zijn vechtlust."