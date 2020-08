Victor Campenaerts houdt twee barstjes in wervelkolom over aan val in Tsjechië

Victor Campenaerts staat voor zijn eerste belangrijke afspraken van het seizoen. Op donderdag 20 augustus volgt het BK tijdrijden, enkele dagen later (maandag 24 augustus) is er de Europese tijdrit in Frankrijk.

Maar Campenaerts zal zijn kansen misschien niet voluit kunnen verdedigen. De tijdrijder van NTT Pro Cycling vierde vorige week zijn rentree in de Ronde van Tsjechië, maar kwam met enkele ploegmaats ten val tijdens de ploegentijdrit op de openingsdag.

Campenaerts had last aan zijn rug en liet de voorbije dagen onderzoeken uitvoeren. Daarbij kwamen "twee kleine barstjes in zijn wervelkolom" aan het licht.

"Het gaat om twee barstjes in L2 en L3 in de uitsteeksels aan de linkerkant. Zoiets komt wel vaker voor", preciseert Campenaerts bij onze redactie.

"Het is niet gevaarlijk en ik kan blijven fietsen, maar het zal pijnlijk blijven voor 5 à 6 weken", zegt Campenaerts in zijn vlog.

"Het is niet perfect, maar het is ook geen groot probleem. Vergelijk het met een ribbreuk: het is niet fijn, maar je hoeft niet te stoppen met je fysieke activiteiten."