"Voor het eerst is er een ploeg die naast of zelfs boven Ineos staat"

Sinds Bradley Wiggins de Tour de France in 2012 won heeft Sky en later Ineos de belangrijkste wielerkoers ter wereld in een bijna versmachtende wurggreep gehouden, met later nog de dominantie van Froome en de eindzeges van Thomas en vorig jaar Bernal.

Maar nu is er met Jumbo-Visma een kaper op de kust. In de Ronde van de Ain waren het de Nederlanders die met de drietand Roglic, Dumoulin en Kruijswijk (en zelfs met Bennett) Ineos in een armklem hielden.

"Voor het eerst sinds Sky is er een ploeg die naast en misschien zelfs boven hen staat", zegt José De Cauwer. "Het belooft een mooie Tour te worden. Wie zal de koers dragen? Misschien zijn er hierdoor zelfs opportuniteiten voor anderen? Dat hebben we de laatste 10 jaar niet gezien."

"Bij Jumbo-Visma hebben ze het mentale voordeel", vindt Christophe Vandegoor. "Bij de voorstelling in de winter hebben ze al duidelijk gezegd: wij gaan voor de Tourzege. Daar werd zelfs al de Tourploeg vrijgegeven, wat heel abnormaal is in het wielrennen. Ze zeggen meteen: wij proberen de scalp van Ineos te pakken."