De Cauwer: "Hét moment van Milaan-Sanremo is Van Aert achteraan voor de Poggio"

In deze aflevering hoort u:

"Dit haalt alles overhoop"

Lance Armstrong noemde de lekke band van Julian Alaphilippe een sleutelmoment in Milaan-Sanremo afgelopen zaterdag. Zonder dat moment was de winnaar een Fransman geweest, zei de Amerikaan in zijn wielerpodcast.

"Nee", reageerde José De Cauwer in De Tribune. “Weet je wat ik straf vond? Wat ze bij Jumbo-Visma gedaan hebben door Wout van Aert op 4 of 5 kilometer van de voet van de Poggio achteraan te laten zitten. Als laatste man zelfs. Eigenlijk was dat ongelooflijk verstandig. Van Avermaet, Van der Poel, ze reden allemaal drie of vier keer helemaal naar voren, allemaal te vroeg."

"Net voor het opdraaien van de Poggio is er nog een klein klimmetje waar de weg 2 of 3 procent omhoog gaat. Amper 30-40 man zat er nog, de baan is daar 15 meter breed en je kan er perfect passeren door drie keer hard te trappen. Daarvoor moest Van Aert geen trap geven."

"Eigenlijk haalt dit alles overhoop waar we ieder jaar over bezig zijn: de sprint naar de voet van de Poggio", pikte Christophe Vandegoor in. "Van Aert bewijst nu ons ongelijk. Er was een Belgische commissaris in Milaan-Sanremo, die via de radio naar Jumbo-Visma riep dat ze moesten komen kijken naar Van Aert, die achteraan hing. Ze zijn pijlsnel naar van Aert gereden, komen naast hem en die zei dan rustig dat er niets aan de hand was."