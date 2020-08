Bretagne neemt de Tour-start over van Kopenhagen volgend jaar

Het fietsgekke Kopenhagen moest volgend jaar de Tour-start in goede banen leiden. Maar het coronavirus gooide die plannen door elkaar.





Euro 2020 werd namelijk met een jaartje uitgesteld en Kopenhagen is gaststad voor het grote voetbalevenement. Dat was niet te verzoenen met een Tour-start. Kopenhagen zal in 2022 de Grand Départ organiseren.

Tour-organisator ASO ging daarom op zoek naar een nieuwe gaststad voor de Tour-start van volgend jaar en kwam uit bij Brest, in het wielergekke Bretagne.

Brest is niet aan zijn proefstuk toe. Ook in 1952, 1974 en 2008 trok de openingsrit van de Tour zich daar op gang.

De Tour vindt volgend jaar plaats van 26 juni tot en met 18 juli. Een week vroeger dan gepland om uit het vaarwater te blijven van de Olympische Spelen.