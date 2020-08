Mauri Vansevenant debuteert in de World Tour in loodzware Dauphiné

Naast kopman Alaphilippe en de twee Belgen, rijden ook de Deen Kasper Asgreen, de Fransman Rémi Cavagna, de Luxemburgse kampioen Bob Jungels en de Brit James Knox de Dauphiné, die van start gaat op 12 augustus.

Vorig seizoen won Alaphilippe er een rit en pakte de Fransman ook de bergtrui. De eindzege was voor de Deen Jakob Fuglsang.

Ploegleider Tom Steels verwacht een zware koers. Dat zal het ongetwijfeld worden, met vijf aankomsten bergop in even veel dagen. "Het wordt één van de zwaarste wedstrijden van het seizoen."

"Het zal knallen worden vanaf de start, want er zitten vier korte etappes tussen. Zeker in het weekend wordt het loodzwaar met twee ritten met elk meer dan 4.000 hoogtemeters. We gaan volop voor een ritzege. We hebben er het team voor."