Lance Armstrong: "Zonder lekke band had Alaphilippe Milaan-Sanremo gewonnen"

Armstrong: "Alaphilippe schudt te veel met fiets in sprint"

Ook Lance Armstrong heeft gisteren Milaan-Sanremo op de voet gevolgd. De Amerikaan kon in zijn analyse zijn bewondering voor Alaphilippe niet wegsteken.

"Alaphilippe reed enkele kilometers voor de Cipressa lek, keerde terug en was uiteindelijk toch nog de man die aanviel op de Poggio. Ik was enorm onder de indruk van hem", zegt Armstrong in zijn podcast The Move.

"Het kostte Alaphilippe heel veel inspanningen en stress om op tijd terug te keren in het peloton. Bovendien reed hij na die lekke band op zijn reservefiets. Ik heb altijd mijn reservefiets gehaat, want die staat nooit zo goed ingesteld als de fiets waarmee je aan het rijden was."

"Alaphilippe heeft Milaan-Sanremo uiteindelijk nipt verloren. Als hij niet lek had gereden, had hij Milaan-Sanremo gewonnen."

Het verschil in sprintstijl tussen Van Aert en Alaphilippe viel Armstrong ook op. "Van Aert schudt 25 procent minder met zijn fiets, hij rijdt zo rechtdoor als het maar kan. Bij Alaphilippe is dat anders."