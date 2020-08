Sergio Ramos na CL-uitschakeling: "Bittere nasmaak, wij moeten alles winnen"

Real-kapitein Ramos: "Bittere nasmaak"

Het gebeurt niet vaak dat Real Madrid de kwartfinales van de Champions League niet haalt. Maar dit jaar werden de 1/8e finales het eindstation voor Eden Hazard en Thibaut Courtois. Kapitein Sergio Ramos keek rood geschorst toe vanuit de tribunes en liet ongetwijfeld wel wat Spaanse vloekwoorden over de tong rollen.

Daags na de uitschakeling reageert Ramos teleurgesteld. "Een enorm vreemd seizoen is ten einde en het smaakt bitter. Het was een lastig jaar voor iedereen. Maar wij zijn Real Madrid en we moeten alles winnen. Het winnen van La Liga en de Spaanse beker onder zulke omstandigheden mag zeker toejuicht worden", klinkt het.

"Maar na de Champions League-uitschakeling kregen we een bittere nasmaak. We wilden meer. Nu is het tijd om te rusten, terug te komen en te vechten voor het volgende seizoen."

Na de uitschakeling trok Varane het boetekleed al aan. "Ik neem de verantwoordelijkheid voor deze nederlaag op mij", klonk het.