Clement na nederlaag: "Zuur, want we maakten de match van begin tot einde"

"Duidelijk dat wij de wedstrijd moesten winnen"

"Het is een heel ander gevoel dan vorige week. Dit heeft een gevoel van een hold-up. Als je kijkt naar de verhoudingen, het balbezit, dan is het duidelijk dat wij deze wedstrijd moesten winnen. Dit is heel zuur, maar als mijn groep deze mentaliteit blijft houden en verdere stappen blijft zetten, gaan we opnieuw veel matchen winnen."

Over de blunder van Mechele: "Geen reden om aan zichzelf te gaan twijfelen"

"Als we vroeg hadden kunnen scoren, is het helemaal anders. Charleroi heeft 2 kansen gecreëerd deze match, op de counter. Dat is vrij weinig, denk ik dan. Wij hebben geduwd, we stonden er en konden de counters eruit halen. 1 keer niet en dat betaalden we cash", gaat Clement voort.

"Uiteraard zit je nu niet met een goed gevoel na een nederlaag. Je wil altijd winnen, dat moet de mentaliteit ook zijn. Mijn spelers hebben heel veel gegeven, maar in deze omstandigheden is het ook niet evident om heel de tijd het spel te maken."

"Maar dit is de eerste wedstrijd van de 40 die we gaan spelen. Deze mentaliteit moeten we de volgende 39 matchen, tijdens de beker en ook in de Champions League aanhouden. Maar het is een zure nederlaag, want dit was helemaal niet nodig. Normaal eindigt deze wedstrijd gewoon op 0-0 of maak je toch dat doelpunt. Vandaag loop je dan op die ene counter in de tweede helft."

Over de blunder van Mechele: “Ik maak geen verwijten naar Brandon. Hij maakte die fout, sommige jongens maakten er heel wat meer. Maar dat hoort bij het voetbal. Dat is het leven van een centrale verdediger of een keeper. Als zij een fout maken, betaal je het cash. Maar dat is geen reden dat hij aan zichzelf moet gaan twijfelen, want voor de rest zat hij heel goed in de match."