Joël Smets bij herstart MXGP: "Denk niet dat break veel zal veranderen"

"Een beetje later dan de andere sporten beginnen wij er ook weer aan", zegt Joël Smets aan Sporza. "We hebben meteen 3 races in 1 week. Dat is nieuw voor ons, een soort uitdaging."

"Ik kijk ernaar uit hoe de renners dat zullen inschatten. Zullen ze in de 1e race meteen 100% gaan of is er iemand die de kat uit de boom kijkt om pas in de 2e of 3e race voluit te gaan?"

Nieuwe namen hoeven we volgens Smets niet te verwachten. "In de lagere klassen zie je wel eens dat een jonge rijder na een winter plots sterker gaat rijden. Maar in de koninginnenklasse heb je allemaal jongens met veel ervaring."

Jeffrey Herlings, de poulain van Smets, begint als leider aan het 2e deel van het seizoen. "Maar net als een Gajser of Cairoli kun je hem in 3 maanden niet veel meer leren. Het is enkel uitkijken wie fysiek even sterk is als ervoor en wie het het langste kan volhouden."