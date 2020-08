Zidane vlak voor Manchester City: "Hazard voelt zich goed, vol vertrouwen"

Eden Hazard kwam, mede door kleine blessures, weinig in het stuk voor in de laatste matchen van Real Madrid op weg naar de titel. "Het klopt dat hij wat kwaaltjes had op het einde van de competitie", zegt zijn trainer Zinédine Zidane. "Maar nu voelt hij zich veel beter."

"Als je om de 2 à 3 dagen een match moet spelen, is het moeilijk om te recupereren van je blessures. Maar nu hebben we veel tijd gehad om de match (tegen Manchester City) voor te bereiden."

"Eden zal dan ook zonder remmingen kunnen spelen. Hij voelt zich goed, vol vertrouwen."

Betekent dat ook dat hij morgen in de basis zal starten tegen City? Zidane laat uiteraard nog niet in zijn kaarten kijken. "We zullen morgen wel zien. Dat is iets tussen mij en de spelers."