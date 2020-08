Te onthouden: loeier van Lukaku, kranige Casteels, waaghals Wiesinger en Turkse tegenspoed

1. De lekkere loeier van listige Lukaku

Inter was in Gelsenkirchen een maatje te groot voor de Spanjaarden van Getafe. Romelu Lukaku effende voor zijn Italiaanse werkgever het pad met de 1-0. De spits liet een hoge bal met zich meelopen, liet hem gepast botsen en haalde vervolgens uit met zijn genadeloze linker.

2. Het werkplan van waaghals Wiesinger

Philipp Wiesinger voegde op Old Trafford de daad bij het woord en scoorde met een geweldige trap van ver de 0-1. Zoden zette het niet aan de dijk, want dankzij treffers van Lingard en Martial maakte United ook van deze overwinning een formaliteit.

Na een 0-5-nederlaag in de heenwedstrijd had LASK geen enkel uitzicht meer op kwalificatie voor de kwartfinales, maar de Oostenrijkers wilden zich op het veld van Manchester United toch nog van hun beste kant laten zien.

3. Het kunnen van de kranige Koen Casteels

Wolfsburg had over twee wedstrijden bekeken te weinig in de pap te brokkelen tegen Sjachtjor Donjetsk. Maar aan Koen Casteels zal het niet gelegen hebben dat de Duitsers gisteren met 3-0 de boot ingingen. Onze landgenoot pakte bij een 0-0-stand uit met een mooie beenveeg.