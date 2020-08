Philipsen: "We zijn geen apen in een circus, er moet iets veranderen"

Het incident tussen Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen zindert nog na in het peloton in Polen. Jasper Philipsen schoof in de massale val mee over de finish. "Hopelijk kunnen we hier lessen uit trekken."

Voor Jasper Philipsen viel de schade nog mee, hij kwam er vanaf met wat schaafwonden. Dat kunnen Dylan Groenewegen (sleutelbeenbreuk) en vooral Fabio Jakobsen (kunstmatig coma) niet zeggen. "Het ging allemaal zó snel. Pas als je achteraf de beelden ziet, besef je wat er gebeurd is", zegt Philipsen aan Sporza. "Het kan er bij mij moeilijk in dat iemand zoiets met opzet zou doen, dat lijkt mij onmenselijk. Al neemt dat niet weg dat er af en toe een elleboog wordt gegeven of van de lijn wordt afgeweken. De gevolgen zijn nu gewoon enorm." "Die aankomst in Polen ligt hier al jaren, er moet iets aan veranderd worden. We zijn geen apen in een circus. Hopelijk kunnen we hier lessen uit trekken, meer kun je niet doen. Iedereen doet deze sport graag, laat ons dat op zo'n veilig mogelijke manier doen." Zal Philipsen zich de komende dagen in Polen blijven smijten in de sprints? "Op dit moment heb ik er niet veel zin in. Maar als er weer gekoerst wordt in het peloton, wordt het wellicht weer business as usual."

Op dit moment heb ik niet veel zin om te sprinten. Jasper Philipsen

Hendrik Redant: "Minstens tot einde jaar schorsen"

Hendrik Redant is als ploegleider bij NTT aanwezig in Polen. Wat is zijn interpretatie van de sprint? "Groenewegen deed duidelijk de deur dicht. Dat doen sprinters altijd wat, maar hier was het extreem. Dit is niet goed te praten." Ook hij hekelt de sprint bergaf in Katowice. "Onze Poolse mecanicien vertelde mij dat ze 's ochtends nog zeiden: misschien wordt vandaag wel het snelheidsrecord gebroken. Die sensatiezucht is erg. Terwijl je een kilometer eerder een perfecte finish had gehad." Ook bij de dranghekken, die helemaal in elkaar klapten, stelt Redant zich vragen. "Ik zag nog het filmpje van de sprint met Sagan en Cavendish in de Tour. Dat was ook erg, maar omdat de nadar niet meeplooide, schoof Cavendish gewoon onderuit." Welke straf verwacht Redant? "Ik hoop dat Groenewegen minstens tot het einde van het jaar geschorst wordt. Om een voorbeeld te stellen. Ik denk dat de UCI ook klaar is om hard op te treden."

's Ochtends zeiden ze nog: misschien wordt het snelheidsrecord vandaag wel gebroken. Hendrik Redant over de gevaarlijke sprint

Lapage: "UCI moet in eigen boezem kijken"